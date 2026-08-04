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Астрофизики описали четыре механизма выбрасывания планет из систем

Астрофизики представили на arXiv обзор, посвященный процессу выброса планет из звездных систем. Согласно аннотации, это явление объясняет обилие свободно летающих планет, которые находят при помощи микролинзирования и прямых наблюдений.

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