Российские ПВО перехватили восемь ракет "Точка-У" и 34 снаряда РСЗО

Александр Полегенько/ТАСС Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили восемь баллистических ракет "Точка-У" и 34 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и Vampire, сообщили в Министерстве обороны России.
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