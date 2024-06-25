В Первомайском округе 13-летняя девочка на мотоцикле врезалась в стену и погибла

В Первомайском округе 24 июня произошло смертельное ДТП. Около 19:30, в селе Иловай-Дмитриевское 13-летняя девочка, двигаясь на мотоцикле "Lifan", не справилась с управлением и врезалась в кирпичную стену гаража.
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