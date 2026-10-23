Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", 1 октября 2026 года © Александр Казаков/РИА НовостиУровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 69%.
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