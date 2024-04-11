Четверг, 1️⃣1️⃣ апреля, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 ⚔️ Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 🇷🇺 День Конституции Республики Крым 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1147 год - впервые упомянуто слово «Москва» 📔 1857 год - императором Александром II в качестве герба Российской империи утверждён двуглавый орел 📔 1919 год - начала работу Международная организация труда (МОТ) 📔 1944 год - освобождён город Керчь от немецко-фашистских захватчиков 📔 1945 год - в результате восстания узников произошло освобождение одного из крупнейших концентрационных лагерей фашистов "Бухенвальд" 📔 1962 год - состоялась премьера советского комедийного фильма "Королева бензоколонки" 📔 1964 год - состоялся премьерный показ художественного фильма Георгия Данелии «Я шагаю по Москве».