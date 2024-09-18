Владимирцев продолжает атаковать магнитная буря

В такие дни обязательно иметь при себе набор необходимых лекарств, отказаться от тяжелой физической работы, дольше спать и много времени проводить на свежем воздухеЖителей Владимирской области продолжает атаковать магнитная буря А 18 сентября метеопатам придется пережить неприятно-напряженный день из-за небольшой, но длительной магнитной активности, которая продлится почти сутки.
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