Владимирцев продолжает атаковать магнитная буря

В такие дни обязательно иметь при себе набор необходимых лекарств, отказаться от тяжелой физической работы, дольше спать и много времени проводить на свежем воздухеЖителей Владимирской области продолжает атаковать магнитная буря А 18 сентября метеопатам придется пережить неприятно-напряженный день из-за небольшой, но длительной магнитной активности, которая продлится почти сутки.