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Залужный сообщил главе Военного комитета НАТО о положении ВСУ

Залужный сообщил главе Военного комитета НАТО о положении ВСУ

Главком ВС киевского режима Валерий Залужный в рамках телефонного разговора поделился с руководителем Военного комитета Организации Североатлантического Договора Робом Бауэром информацией о положении дел на линии боевого соприкосновения.

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