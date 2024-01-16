Залужный сообщил главе Военного комитета НАТО о положении ВСУ

Главком ВС киевского режима Валерий Залужный в рамках телефонного разговора поделился с руководителем Военного комитета Организации Североатлантического Договора Робом Бауэром информацией о положении дел на линии боевого соприкосновения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии