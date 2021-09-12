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Предприниматели Дальнего Востока используют более 70 тысяч бизнес-карт СберБанка

Предприниматели Дальнего Востока используют более 70 тысяч бизнес-карт СберБанка

Платежи напрямую с расчетного счета, переводы партнёрам и контрагентам, оплата без комиссии за платежные поручения, контроль операций и удобная отчётность в интернет-банке СберБизнес (6+) — вот далеко неполный список возможностей для пользователей дебетовой бизнес-карты СберБанка.

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