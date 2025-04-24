В Рассказово прошла встреча с ветеранами "Память о прошлом - для будущего"

В Рассказово в центральной библиотеке прошло мероприятие "Память о прошлом - для будущего". Во встрече приняли участие воины-интернационалисты, ветераны СВО и жительница блокадного Ленинграда Антонина Михайловна Чиликина.
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