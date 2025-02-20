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Петербургский дневник

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Депутат Госдумы Бурляев: СК расследует убийство Михаила Лермонтова

Депутат Госдумы Бурляев: СК расследует убийство Михаила Лермонтова

Специалисты ранее заявляли о недобросовестности изначального следствия Следственный комитет приступил к расследованию убийства писателя Михаила Лермонтова, сообщил РИА Новости народный артист России, депутат Государственной думы Николай Бурляев.

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ИГ
Ирина Галивец
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