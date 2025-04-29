Вопросы прямой линии взяты под контроль.

Председатель Бобруйского райисполкома Михаил Крицкий сегодня провел прямую телефонную линию.Жители, обратившиеся к главе района, интересовались вопросами вовлечения неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот, а также ремонта дорог.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии