Расходы на оборонку увеличатся, но бюджет России останется социальным

Председателем Комитета Совета Федерации по социальной политике стала сенатор Елена Перминова. Какие принципиальные позиции будет отстаивать комитет в процессе рассмотрения бюджета и какие новые законы в социальной сфере готовят сенаторы, она рассказала в пресс-центре «Парламентской газеты».
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