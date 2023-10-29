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Парламентская газета

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Расходы на оборонку увеличатся, но бюджет России останется социальным

Расходы на оборонку увеличатся, но бюджет России останется социальным

Председателем Комитета Совета Федерации по социальной политике стала сенатор Елена Перминова. Какие принципиальные позиции будет отстаивать комитет в процессе рассмотрения бюджета и какие новые законы в социальной сфере готовят сенаторы, она рассказала в пресс-центре «Парламентской газеты».

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