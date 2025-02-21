В МВД рассказали о новом способе мошенничества с якобы похищением людей

Мошенники начали обманывать россиян, сообщая якобы о похищении человека и требуя его выкуп. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России (МВД РФ) Ирина Волк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии