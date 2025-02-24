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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Ubisoft ответила на критику историчной неточности Assassin's Creed Shadows: “Настоящую ист...

Ubisoft ответила на критику историчной неточности Assassin's Creed Shadows: “Настоящую ист...

Ubisoft ответила на критику историчной неточности Assassin's Creed Shadows: “Настоящую историю нужно изучать в музеях”Assassin’s Creed Shadows вызвала споры среди фанатов и СМИ из-за неточностей в изображении феодальной Японии.

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