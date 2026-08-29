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Расчеты БПЛА «Южной» группировки войск уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ в Алексеево-Дружковке

Расчеты БПЛА «Южной» группировки войск уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ в Алексеево-Дружковке

Операторы FPV-дронов группировки войск «Юг» нанесли удары по двум вражеским пунктам управления БПЛА в Алексеево-Дружковке Донецкой Народной Республики.

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