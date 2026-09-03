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Певец Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Третье сентября»

Певец Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Третье сентября»

Композитор Игорь Николаев стал владельцем товарного знака «Третье сентября» Композитор Игорь Николаев официально закрепил за собой права на бренд «Третье сентября» сроком на 10 лет.

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