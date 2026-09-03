Певец Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Третье сентября»

Композитор Игорь Николаев стал владельцем товарного знака «Третье сентября» Композитор Игорь Николаев официально закрепил за собой права на бренд «Третье сентября» сроком на 10 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- «Пусть поет кто у...
- ЛЛ Афера на миллиард...
- Конфликт в короле...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым