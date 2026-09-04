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«Алтын мөнбәр»дә «Милли конкурс» фильмнары түләүсез күрсәтелә

«Алтын мөнбәр» халыкара кинофестивале «Милли конкурс» номинациясендә катнашучы җирле кинематографистлар катнашындагы матбугат конференциясеннән башланды.

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