Челябинка вернулась из Турции с другом и незадекларированным миллионом

Кольцовские таможенники обнаружили у челябинки незадекларированный 1 миллион рублей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, в аэропорту Кольцово таможенники нашли в багаже у авиапассажирки из Стамбула 20 тысяч долларов США.