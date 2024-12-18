Челябинка вернулась из Турции с другом и незадекларированным миллионом

Кольцовские таможенники обнаружили у челябинки незадекларированный 1 миллион рублей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, в аэропорту Кольцово таможенники нашли в багаже у авиапассажирки из Стамбула 20 тысяч долларов США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии