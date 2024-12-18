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Челябинка вернулась из Турции с другом и незадекларированным миллионом

Челябинка вернулась из Турции с другом и незадекларированным миллионом

Кольцовские таможенники обнаружили у челябинки незадекларированный 1 миллион рублей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, в аэропорту Кольцово таможенники нашли в багаже у авиапассажирки из Стамбула 20 тысяч долларов США.

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