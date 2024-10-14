Кандидату в канцлеры ФРГ и главе Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриху Мерцу, выступающему за удары по России немецкими дальнобойными ракетами Taurus, необходимо помнить о судьбе гитлеровской Германии.
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