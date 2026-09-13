Москворечье древнее и современное: прогулка по московскому району

Здесь родился великий русский драматург Александр Островский. Тут расположен музей МЖД, где можно увидеть паровоз У-127 - самый старый сохранившийся, который использовали для перевозок пассажиров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым