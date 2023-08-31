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Кафанов о 49 игроках в сборной: «В списке две команды – взрослая и U23»

Кафанов о 49 игроках в сборной: «В списке две команды – взрослая и U23»

«В опубликованном списке сборной две команды – взрослая и U23», — сказал тренер вратарей сборной России.

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