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Пресс-атташе ФФКР: «Степанова и Букин готовятся по индивидуальному плану и в соответствии с ним прилетят в Пекин»

Пресс-атташе Федерации фигурного катания России (ФФКР) Ольга Ермолина рассказала, почему дуэт Александра Степанова и Иван Букин не прилетел в Пекин с остальной сборной России.

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