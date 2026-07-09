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SPLETNIK

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"Безумно вдохновляет". Иван Янковский назвал Александра Овечкина своим кумиром

"Безумно вдохновляет". Иван Янковский назвал Александра Овечкина своим кумиром

35-летний актёр Иван Янковский заявил, что 40-летний хоккеист Александр Овечкин является для него источником вдохновения и "ролевой моделью".

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