Южным регионам России угрожает наводнение

Шесть южных регионов России предупредили о возможных наводнениях. Как сообщили РИА «Новый День» в ВНИИ ГОЧС, в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Адыгее, Ростовской области и Карачаево-Черкесии ожидаются обильные паводки.
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