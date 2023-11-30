Южным регионам России угрожает наводнение

Шесть южных регионов России предупредили о возможных наводнениях. Как сообщили РИА «Новый День» в ВНИИ ГОЧС, в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Адыгее, Ростовской области и Карачаево-Черкесии ожидаются обильные паводки.