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За рулем

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Надежный турбодизель, АКП ходит 250 тыс. км: а что не так с этим «корейцем»?

В 2010 году кроссовер Hyundai ix35 воспринимался весьма современным. Что оставило от него беспощадное время? Hyundai ix35 с заводским кодом LM пришел на смену популярной модели Tucson и производился с 2010 по 2015 год.

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