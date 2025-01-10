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AMD объяснила дефицит процессоров Ryzen 9 9800X3D: виновата Intel и её ужасные процессо...

AMD объяснила дефицит процессоров Ryzen 9 9800X3D: виновата Intel и её ужасные процессо...

AMD объяснила дефицит процессоров Ryzen 9 9800X3D: виновата Intel и её ужасные процессоры Arrow LakeПредставители AMD прокомментировали продолжающийся дефицит флагманского процессора Ryzen 9 9800X3D, который признан одним из лучших решений для геймеров.

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