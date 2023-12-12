В США заявили о падении экспорта в Россию более чем на 80%

Помощник министра торговли США Тэа Розман-Кендлер на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США заявила, что с февраля 2022 года общий объем экспорта США в Россию сократился на 86% ($7,4 млрд), – сообщают СМИ со ссылкой на текст выступления чиновницы.