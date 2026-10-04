История с отказом Швейцарии публиковать исследование о пользе электромобилей получила продолжение

Электромобиль на общественной зарядной станции в Пасифик-Гроув, Калифорния, США / © Allison Arteaga Soergel, UC Santa Cruz В июне 2025 года Naked Science рассказал об исследовании, которое Федеральное управление энергетики Швейцарии (BFE) заказало, но решило не публиковать.