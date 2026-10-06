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Пил кровь жертв и делал из них пельмени: история самого страшного маньяка СССР

Пил кровь жертв и делал из них пельмени: история самого страшного маньяка СССР

youtube.com/Residential psychiatric facility Имя казахского каннибала Николая Джумаглиева стало одним из самых страшных в криминальной истории СССР.

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