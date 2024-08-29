За 10 лет производственный травматизм в Чувашии снизился на 40%

Власти Чувашии продолжают работу по снижению уровня производственного травматизма в республике. По словам министра труда и социальной защиты Алены Елизаровой, число жертв несчастных случаев на производстве за прошедший год сократилось на 1,8%, составив 163 человека.
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