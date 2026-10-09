В Кремле не знают о подготовке визита Кушнера и Уиткоффа в Москву

Jacquelyn Martin/AP/TASS В Кремле не знают, состоится ли визит американских спецпосланников Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Россию в октябре.
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