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В Кремле не знают о подготовке визита Кушнера и Уиткоффа в Москву

В Кремле не знают о подготовке визита Кушнера и Уиткоффа в Москву

Jacquelyn Martin/AP/TASS В Кремле не знают, состоится ли визит американских спецпосланников Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Россию в октябре.

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