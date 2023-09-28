Мама выставленного в Новосибирске на продажу ребёнка пояснила, что её взломали

Об объявлении насчёт собственного сына девушка узнала от полиции. Она собирается найти виноватых.Полицейские нашли мать ребёнка, объявление о продаже которого разместили на площадке интернет-объявлений в Новосибирске.
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