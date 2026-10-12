Трудно быть. О произведениях братьев Стругацких

Трудно быть, не казаться, человеком. Где уж там богом.Стругацким неизменно пеняют, из года в год всё более, за то, что, мол, не сумели создать внятный образ будущего.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Подземный взрыв: ...
- Подземный взрыв: ...
- Подземный взрыв: ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым