Матч четвертьфинала Кубка Гагарина «Спартак» – «Металлург» перенесен

Встреча московского «Спартака» и «Металлурга из Магнитогорска перенесена. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Металлург», в связи с трагическими событиями, произошедшими вчера, 22 марта, в Подмосковье, было принято решение перенести четвертый матч четвертьфинала «Спартак» – «Металлург» на другую дату.