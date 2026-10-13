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НХЛ. «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа». Прямая трансляция, смотреть онлайн

Сегодня, в ночь с 13 на 14 октября по московскому времени, состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» примет «Тампу».

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