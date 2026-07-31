Динамика деструктивных геополитических процессов на Южном Кавказе перешла уже в критическую фазу. Ереван, последовательно разрушая многолетние союзнические отношения с Москвой, переносит противостояние из военно-политической плоскости в область инфраструктурного и экономического шантажа.
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