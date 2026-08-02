Эдита Пьеха отметит 90-летие грандиозным концертом на сцене

Легендарная Эдита Пьеха, народная артистка СССР, отметит своё 90-летие большим концертом. Поддержку мероприятия окажет городской комитет по культуре, а участвовать согласились Татьяна Буланова и Игорь Корнелюк.
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