Ефимова не смогла отобраться на Олимпиаду-2024 на дистанции 200 м брассом

Российская пловчиха Юлия Ефимова не выступит на Олимпиаде-2024 в Париже на дистанции 200 м брассом. Спортсменка, выступавшая на чемпионате Багамских островов, не смогла выполнить норматив, преодолев дистанцию за 2 минуты 29 секунд.
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