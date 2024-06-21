Ефимова не смогла отобраться на Олимпиаду-2024 на дистанции 200 м брассом

Российская пловчиха Юлия Ефимова не выступит на Олимпиаде-2024 в Париже на дистанции 200 м брассом. Спортсменка, выступавшая на чемпионате Багамских островов, не смогла выполнить норматив, преодолев дистанцию за 2 минуты 29 секунд.