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Во Владивостоке таксисты-мигранты устроили очередную потасовку

Во Владивостоке таксисты-мигранты устроили очередную потасовку

Во Владивостоке в районе Луговой два мигранта-таксиста устроили драку прямо на проезжей части. Очевидцы смогли запечатлеть момент потасовки на камеру, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал svodka25.

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