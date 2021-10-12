Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Сафронов
    Согласен с автором, что "мы живём в самой прекрасной стране", в которой есть государственная компания гаспром, обеспе...Какой прок для гр...
  • галина
    Уже и так все продали иностранцам. Видимо не все.Мишустин: Россия ...
  • Сергей Ануфриев
    Как откладывать??? если Слесар-сантехник у нас в ФБКУ получает от 15000 до 17300 в месяц, Уважаемый ЭКСПЕРТРоссиянам раскрыл...

Кто такие "смерды" и почему из столпов общества они превратились в плебеев

Кто такие "смерды" и почему из столпов общества они превратились в плебеев

Что означало слово "смерд? Почему раньше в нём не было предосудительного смысла? Какова история его эволюции? Что говорят о его происхождении известные лингвисты? Как термин "смерд" связан с мордвой, иранцами, таджиками и другими народами? Узнайте об этих и других вещах прямо сейчас.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх