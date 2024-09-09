Бывший военнослужащий Бородин весной может выйти из колонии по УДО

Источник в правоохранительных органах рассказал журналистам, когда сможет выйти на свободу экс-военный Сергей Бородин, осужденный по делу о хищении земель Минобороны РФ общей стоимостью более 940 млн рублей .
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