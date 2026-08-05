Пользователь заказал GeForce RTX 5090 за 4430 долларов: Asus отменила заказ и подняла цену на 500 долларов

Примечательно, что заказ был оформлен через фирменный маркетплейс NvidiaПользователь форума Reddit c ником IndependentOk1031 рассказал, что Asus отменила его заказ на видеокарту ROG Astral GeForce RTX 5090, оформленный через официальный маркетплейс Nvidia.
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