Пользователь заказал GeForce RTX 5090 за 4430 долларов: Asus отменила заказ и подняла цену на 500 долларов

Примечательно, что заказ был оформлен через фирменный маркетплейс NvidiaПользователь форума Reddit c ником IndependentOk1031 рассказал, что Asus отменила его заказ на видеокарту ROG Astral GeForce RTX 5090, оформленный через официальный маркетплейс Nvidia.