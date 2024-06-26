🇺🇦 Захисник переживает, что не может использовать оружие против гражданских, в т.ч. «ждунов». Категория «ждуны», как вы понимаете, весьма расплывчатая.
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🇺🇦 Захисник переживает, что не может использовать оружие против гражданских, в т.ч. «ждунов». Категория «ждуны», как вы понимаете, весьма расплывчатая.
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