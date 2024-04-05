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Русская весна

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Во Франции рассказали о негативных последствиях вступления Украины в НАТО

Во Франции рассказали о негативных последствиях вступления Украины в НАТО

Включение Украины в состав Североатлантического альянса затянет текущий конфликт на полвека и повлечет за собой разорение европейского континента, заявил в пятницу депутат национального собрания Франции и лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в эфире радиостанции Franceinfo.

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