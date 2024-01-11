Economic Daily: Nintendo Switch 2 получит 8 ГБ ОЗУ и процессор Nvidia T239

В сети продолжают появляться подробности о консоли Nintendo следующего поколения Switch 2. Новые данные о технических характеристиках устройства со ссылкой на собственные источники опубликовало тайваньское издание Economic Daily.
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