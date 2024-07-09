Лысина вместо обновленных волос: Росконтроль назвал самую опасную краску Евгения КомароваРосконтроль, занимающийся контролем качества потребительских товаров, провел исследование, посвященное безопасности красок для волос, которые широко представлены на российском рынке.
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