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Анчелотти про 1:0 с «Хетафе»: «Я не расстроен, целью «Реала» было взять 3 очка. Гюлер здорово смотрелся, его навыки плеймейкера феноменальны»

«Я не расстроен, целью было взять три очка. Первый тайм получился получше, во втором было сложнее. Гюлер сыграл в центре и смотрелся здорово.

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