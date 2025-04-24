Парусный спорт без границ: в Турции пройдет юбилейная регата

МОСКВА, 24 апреля, ФедералПресс. С 26 апреля по 2 мая 2025 года в акватории Скопье, у побережья Гечек–Фетхие (Турция), пройдет юбилейная, XXXV Open Sailing Week – крупнейшее соревнование по парусному спорту для любителей и начинающих спортсменов на Средиземном море.