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Парусный спорт без границ: в Турции пройдет юбилейная регата

Парусный спорт без границ: в Турции пройдет юбилейная регата

МОСКВА, 24 апреля, ФедералПресс. С 26 апреля по 2 мая 2025 года в акватории Скопье, у побережья Гечек–Фетхие (Турция), пройдет юбилейная, XXXV Open Sailing Week – крупнейшее соревнование по парусному спорту для любителей и начинающих спортсменов на Средиземном море.

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