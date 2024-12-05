«Китай пытается подчинить себе Россию. Идет борьба за лидерство»: эксперт

Военный эксперт Михаил Онуфриенко считает, что, если смотреть на ведение боевых действий ВС РФ, то становится понятным, что у нашей армии недостаточно сил для коренного перелома в конфликте и освобождения всей Украины.
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