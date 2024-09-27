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Прогноз погоды в Крыму на 27 сентября

Прогноз погоды в Крыму на 27 сентября

Прогноз погоды в Крыму на 27 сентябряВ Симферополе +27 и малооблачноВ Севастополе +24 и малооблачноВ Евпатории +24 и малооблачноВ Черноморском +26 и малооблачноВ Джанкое +27 и облачно с прояснениямиВ Ялте +24 и малооблачноВ Алуште +24 и малооблачноВ Керчи +23 и облачно с прояснениями.

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